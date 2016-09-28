Адаптивный дизайн сайта сети пансионатов престарелых "Дача"

Тематика инфобизнес. Есть мокап. Время на выполнение работы 2 суток. Есть сайт который мне нравится по стилю. Посмотрите, сможете замечательно, не сможете предложите свою работу или пример другого сайта, стиль которого вы сможете повторить. Пример: http://isif-life.ru/smart/2.0/index.html Мокап: https://app.moqups.com/[email protected]/Aq4W570N/view