Адаптивный дизайн сайта сети пансионатов престарелых "Дача"

$700
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок59 просмотров
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Необходимо разработать дизайн макет сайта и прорисовать внутренние страницы сайта в соответствии с брифом (ТЗ) и макетами страниц.

Дизайн сайта
7 лет назад
mingov
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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