Дизайн иконок, визитки, сайта, лэндинговой страницы

Необходимо придумать и изобразить макет для верстки двух лендинг страниц. Первая по продаже и монтажу видеонаблюдения и домофонов в г. Тула, второй по ремонту и обслуживанию компьютеров в г.Тула. Для каждого нужно сделать: 1. Придумать цепляющий заголовок 2. Написать ...
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Всем добрый день! Для долгосрочного постоянного сотрудничества (проекты есть почти постоянно) ищу дизайнера с оплатой на сдельной основе (оплата за выполненную работу). Планирую рассмотреть 3-4 кандидатуры с понравившимся портфолио, и выбрать поставщика услуги с кем обсужу финальные задачи и стоимость работ. Посредников просьба не беспокоить - не хочу играть в испорченный телефон.
На текущий момент есть такие задачи:
Проект 1:· Дизайн логотипа «проекта для Android»· Дизайн иконки для GooglePlay· Дизайн иконки «Добавить» в "проекте для Android"· Дизайн 6 иконок для «проекта для Android» (эпохи)· Дизайн облика программы проекта для Android· Landingpage (web) для проекта (Домен есть) Проект 2:Редизайн существующего сайта в соответствии результатами сравнения с конкурентами.o Содержание упрощенное 5-6 страниц (По сутипромо-страница) (Домен есть)o Добавление формы он-лайн заказаo Новостная строка с легким интерфейсом длядобавления Проект 3:Дизайн визитных карточек для 3-4 сотрудников (Полноцветныедвухсторонние карточки)
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