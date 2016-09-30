Дизайн иконок, визитки, сайта, лэндинговой страницы

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки295 просмотров
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Всем добрый день! Для долгосрочного постоянного сотрудничества (проекты есть почти постоянно) ищу дизайнера с оплатой на сдельной основе (оплата за выполненную работу).  Планирую рассмотреть 3-4 кандидатуры с понравившимся портфолио, и выбрать поставщика услуги с кем обсужу финальные задачи и стоимость работ. Посредников просьба не беспокоить - не хочу играть в испорченный телефон.

На текущий момент есть такие задачи:

Проект 1:·        Дизайн логотипа «проекта для Android»·        Дизайн иконки для GooglePlay·        Дизайн иконки «Добавить» в "проекте для Android"·        Дизайн 6 иконок для «проекта для Android» (эпохи)·        Дизайн облика программы проекта для Android·        Landingpage (web) для проекта (Домен есть) Проект 2:Редизайн существующего сайта в соответствии результатами сравнения с конкурентами.o  Содержание упрощенное 5-6 страниц (По сутипромо-страница) (Домен есть)o  Добавление формы он-лайн заказаo  Новостная строка с легким интерфейсом длядобавления Проект 3:Дизайн визитных карточек для 3-4 сотрудников (Полноцветныедвухсторонние карточки)

7 лет назад
Ladim
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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