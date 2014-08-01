Копирайтер для удаленной работы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок278 просмотров

Для переодической работы по задачам, требуется копирайтер. Оплата за выполненню работу.

$1.7 за 1000 символов без пробелов.

11 лет назад
eldar_w
Эльдар 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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