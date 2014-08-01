Знатоки с ответ.mail.ru для лучших ответов

Требование к кандидатам:

- у вас должен быть аккаунт на otvet.mail.ru и рейтинг минимум "Знатока" (если очень хотите работать, а рейтинга нет - наращивайте его)!

- вы должны быть на связи в любом мессенджере (аська, скайп, майлру-агент и тд) каждый день, хотя бы раз в день проверять почту для выполнения заданий (минутное дело, но всегда нужно вовремя среагировать).

Ход работы:

Я буду отбирать открытые вопросы на определенные темы (например, бухгалтерия) и давать вам ссылки на эти конкретные вопросы. Ваша задача дать адекватный ответ, конечно, с упоминанием нужной нам компании или ссылки. При этом ответ всегда должен быть грамотным, информативным и по существу вопроса!

Текст таких ответов на нужные нам вопросы я буду выдавать и ваша задача только в публикации от имени своего аккаунта, а я оплачу все ваши ответы признанные лучшими! Если у вас способности писать хорошие ответы, тогда будете получать дополнительную оплату за написание текста ответов :)

Оплата Qiwi или Webmoney раз в день:

- 15 рублей за 1 ответ признанный лучшим, а я выдаю готовый текст ответа и вы публикуете (оплата фиксированная, поскольку вы делаете только копипаст готового ответа и ваша задача только сделать его лучшим).

- от 30 рублей за 1 ответ признанный лучшим, если текст для информативного ответа вы писали сами (если будет видно, что ваши ответы классные повысим оплату).