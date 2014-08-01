eldar_w

Эльдар eldar_w

 
42 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Описание игр

    $50

    В папках есть файлы readmy.txt с подсказками по управлению. Старайтесь ограничивать двоеточия в текстах. Описание Описания-инструкции к 3 играм. Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками. Ключевики: онлайн, флеш, ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описания игр

    $50

    Описание Описания-инструкции к 3 играм. Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками. Ключевики: онлайн, флеш, игра; Текст должен быть нормально читаемый. В тексте должно упоминаться об органах управления игрой. Обязательные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Описания к играм

    $50

    Описание Описания-инструкции к 3 играм. Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками. Ключевики: онлайн, флеш, игра; Текст должен быть нормально читаемый. В тексте должно упоминаться об органах управления игрой. Обязательные ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alexandr2884
Александр 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$49
10 баллов
9 лет назад
Описания игр
Доволен сотрудничеством с Эльдаром. Рекомендую. Быстрая оплата и четкая формулировка задания.
Отличная работа, все в срок.
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