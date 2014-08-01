В папках есть файлы readmy.txt с подсказками по управлению. Старайтесь ограничивать двоеточия в текстах. Описание Описания-инструкции к 3 играм. Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками. Ключевики: онлайн, флеш, ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $50Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Описание Описания-инструкции к 3 играм. Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками. Ключевики: онлайн, флеш, игра; Текст должен быть нормально читаемый. В тексте должно упоминаться об органах управления игрой. Обязательные ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Для переодической работы по задачам, требуется копирайтер. Оплата за выполненню работу. $1.7 за 1000 символов без пробелов.Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Описание Описания-инструкции к 3 играм. Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками. Ключевики: онлайн, флеш, игра; Текст должен быть нормально читаемый. В тексте должно упоминаться об органах управления игрой. Обязательные ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$49
10 баллов
9 лет назад
Доволен сотрудничеством с Эльдаром. Рекомендую. Быстрая оплата и четкая формулировка задания.
Ответный отзыв
Отличная работа, все в срок.