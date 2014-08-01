Описания игр

$50
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Завершен2 заявки120 просмотров

Описание

Описания-инструкции к 3 играм.

Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками.

Ключевики: онлайн, флеш, игра;

Текст должен быть нормально читаемый.

В тексте должно упоминаться об органах управления игрой.

Обязательные требования

Кавычки только такие «»;

ё->е;

Не употребляем такие слова:

(взрослый, взрослых, взрослые) и другие склонения;

(убить, убивать, убийца) и другие склонения;

Формат результата:

Название: ......

Текст:

..............

Уникальность: %

Количество символов:

11 грн за игру.

11 лет назад
eldar_w
Эльдар 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexandr2884
Александр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$49
1 день
Отличная работа, все в срок.
Доволен сотрудничеством с Эльдаром. Рекомендую. Быстрая оплата и четкая формулировка задания.

Заявки фрилансеров

Alexandr2884
Александр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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