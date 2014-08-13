Текст диктора для Продающего видео

Здравствуйте!) Как ваши дела?) У меня хорошо! Мне нужен текст для видео который будет длится 1.30 - 2 мин. Текст должен простым языком донести человеку который ваще ничего не знает о Газобаллонном оборудовании (ОБ ЭКОНОМИИ самое главное потому что бензин стоит 30 рублей а газ 9 рублей) Но у нас в Казахстане 115 тенге а газ 48 тенге... в 2 раза дешевле значит... . Донести Человеку что Перевести Авто на газ Экономно и Безопасно. Видео презентацию будем делать после написания текста... Прикреплю мини презентацию...и наброски... использовать их только частично