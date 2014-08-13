Для переодической работы по задачам, требуется копирайтер. Оплата за выполненню работу. $1.7 за 1000 символов без пробелов.
Текст диктора для Продающего видео
Здравствуйте!) Как ваши дела?) У меня хорошо! Мне нужен текст для видео который будет длится 1.30 - 2 мин. Текст должен простым языком донести человеку который ваще ничего не знает о Газобаллонном оборудовании (ОБ ЭКОНОМИИ самое главное потому что бензин стоит 30 рублей а газ 9 рублей) Но у нас в Казахстане 115 тенге а газ 48 тенге... в 2 раза дешевле значит... . Донести Человеку что Перевести Авто на газ Экономно и Безопасно. Видео презентацию будем делать после написания текста... Прикреплю мини презентацию...и наброски... использовать их только частично
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, у нас есть много групп и нам нужен человек, который будет готовить для них посты, раскидаем мы их сами. Ищем одного-двух толковых людей на постоянную работу, пока хотим поработать с разными фрилансерами, чтобы найти ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требование к кандидатам: - у вас должен быть аккаунт на otvet.mail.ru и рейтинг минимум "Знатока" (если очень хотите работать, а рейтинга нет - наращивайте его)! - вы должны быть на связи в любом ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей. Например Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать инструкцию (мануал) для пользователей CRM-системы. Чем проще и понятнее для них, тем лучше. Есть заготовки, можно их взять за основу. Демо-доступ: demo.kvartus.ru demo/demo.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо - определить темы - написать - оформить графически для сохранения в pdf 30-40 статей. Статьи будут передаваться магазином покупателю после совершения покупки. Например, после попки телефона на ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $280
Для интерент-магазина нужен контент-манаджер в штат (работа удаленная). Специализация магазина - товары для тома. Текстиль, люстры, сантехника и т.д. Обязанности: -поиск и добавление фото товара -поиск и ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать 10 статей по 2000 знаков каждая для магазина сумок. Желательно уложиться в 1-2 дня. Ключи для статей - при личном общении. От вас жду стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад