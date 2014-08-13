Текст диктора для Продающего видео

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок205 просмотров

Здравствуйте!) Как ваши дела?) У меня хорошо! Мне нужен текст для видео который будет длится 1.30 - 2 мин. Текст должен простым языком донести человеку который ваще ничего не знает о Газобаллонном оборудовании (ОБ ЭКОНОМИИ самое главное потому что бензин стоит 30 рублей а газ 9 рублей) Но у нас в Казахстане 115 тенге а газ 48 тенге... в 2 раза дешевле значит... . Донести Человеку что Перевести Авто на газ Экономно и Безопасно. Видео презентацию будем делать после написания текста... Прикреплю мини презентацию...и наброски... использовать их только частично

11 лет назад
ekhapez
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Мы занимаемся установкой ГБО на легковые автомобили. У Татьяны мы заказали текст для продающего видео. Работа выполнена на высшем уровне! Спасибо! Рекомендую
Отличный заказчик! Приятное общение, оперативная проверка и оплата. Спасибо за сотрудничество, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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