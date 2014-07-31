Требование к кандидатам: - у вас должен быть аккаунт на otvet.mail.ru и рейтинг минимум "Знатока" (если очень хотите работать, а рейтинга нет - наращивайте его)! - вы должны быть на связи в любом ...
Писать посты для групп
Здравствуйте, у нас есть много групп и нам нужен человек, который будет готовить для них посты, раскидаем мы их сами. Ищем одного-двух толковых людей на постоянную работу, пока хотим поработать с разными фрилансерами, чтобы найти лучшего. К постам предъявляем следующие требования:
1. Размер текста до 300 символов.
2. Текст может быть копирайтом, рерайтом или взятым без изменений с любого источника.
3. Пост должен побуждать подписчиков прокомментировать его или лайкнуть.
4. К каждому посту подбирается изображение.
За один пост мы платим 30р (wmr, ЯД).
Заявки фрилансеров
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