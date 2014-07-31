Писать посты для групп

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок200 просмотров

Здравствуйте, у нас есть много групп и нам нужен человек, который будет готовить для них посты, раскидаем мы их сами. Ищем одного-двух толковых людей на постоянную работу, пока хотим поработать с разными фрилансерами, чтобы найти лучшего. К постам предъявляем следующие требования:

1. Размер текста до 300 символов.

2. Текст может быть копирайтом, рерайтом или взятым без изменений с любого источника.

3. Пост должен побуждать подписчиков прокомментировать его или лайкнуть.

4. К каждому посту подбирается изображение.

За один пост мы платим 30р (wmr, ЯД).

11 лет назад
gorshhkov
Евгений 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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