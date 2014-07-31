Описания к играм

Описание

Описания-инструкции к 3 играм.

Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками.

Ключевики: онлайн, флеш, игра;

Текст должен быть нормально читаемый.

В тексте должно упоминаться об органах управления игрой.

Обязательные требования

Кавычки только такие «»;

ё->е;

Не употребляем такие слова:

(взрослый, взрослых, взрослые) и другие склонения;

(убить, убивать, убийца) и другие склонения;

Формат резльтата

Название: ......

Текст:

..............

Уникальность: %

Количество символов: