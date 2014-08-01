Здравствуйте. Задача. Для небольшого образовательного сайта подобрать в интернете книги "ГДЗ по математике" и написать к ним описательные тексты на 1500 знаков. Последовательность: - Подобрать список всех ...
Нужен рерайтер
Мне необходим хороший, качественный рерайт несложных текстов на постоянной основе. Тексты преимущественно развлекательного характера, женской тематики, история, звезды и проч. Оплата по факту в веб-мани за 25 руб./1000 знаков
Выбранный исполнитель
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