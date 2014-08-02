Нужно много сео-статей для интернет магазина. Каждый текст 2000 - 2500 сбп. Ежедневно нужно сдавать по 5 текстов. Оплата: 12 грн - 1000 сбп. К работе желательно приступить сегодня. ...
Описание игр
В папках есть файлы readmy.txt с подсказками по управлению.
Старайтесь ограничивать двоеточия в текстах.
Описание
Описания-инструкции к 3 играм.
Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками.
Ключевики: онлайн, флеш, игра;
Текст должен быть нормально читаемый.
В тексте должно упоминаться об органах управления игрой.
Обязательные требования
Кавычки только такие «»;
ё-> е;
Не употребляем такие слова:
(взрослый, взрослых, взрослые) и другие склонения;
(убить, убивать, убийца) и другие склонения;
Формат результата:
Название: …
Текст:
…
Уникальность: %
Количество символов:
11 грн за игру.
Заявки фрилансеров
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