Описание игр

$50
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Закрыт1 заявка78 просмотров

В папках есть файлы readmy.txt с подсказками по управлению.

Старайтесь ограничивать двоеточия в текстах.

Описание

Описания-инструкции к 3 играм.

Количество символов: по 500 символов на игру. Уникальность: не менее 95% в Advego Plagiatus со включенными всеми поисковиками.

Ключевики: онлайн, флеш, игра;

Текст должен быть нормально читаемый.

В тексте должно упоминаться об органах управления игрой.

Обязательные требования

Кавычки только такие «»;

ё-> е;

Не употребляем такие слова:

(взрослый, взрослых, взрослые) и другие склонения;

(убить, убивать, убийца) и другие склонения;

Формат результата:

Название: …

Текст:

Уникальность: %

Количество символов:

11 грн за игру.

11 лет назад
eldar_w
Эльдар 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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