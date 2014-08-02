Хвалебные тексты и отзывы по моим товарам

Есть штук 50 различных товаров, есть вот такие "типо блоги":

http://bloujournal.com/zsnosmoke/

http://bloujournal.com/ogirl/

http://bloujournal.com/lpxenia/

Тут человек от своего имени пишет какой клёвый товар, как он ему помог и далее отзывы, что да, круто, молодец.

Надо на каждый наш товар написать аналогичный текст и штук 20 отзывов. Просто текстом, без вёрстки и т.д. Объем текста примерно как в примерах. Укажите цену за описание по 1 товару. Ну и всего понадобится около 50 таких текстов.