Хвалебные тексты и отзывы по моим товарам

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Закрыт17 заявок278 просмотров

Есть штук 50 различных товаров, есть вот такие "типо блоги":

http://bloujournal.com/zsnosmoke/

http://bloujournal.com/ogirl/

http://bloujournal.com/lpxenia/

Тут человек от своего имени пишет какой клёвый товар, как он ему помог и далее отзывы, что да, круто, молодец.

Надо на каждый наш товар написать аналогичный текст и штук 20 отзывов. Просто текстом, без вёрстки и т.д. Объем текста примерно как в примерах. Укажите цену за описание по 1 товару. Ну и всего понадобится около 50 таких текстов.

11 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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