Даю четкое тз и информацию от клиента. Нужны грамотные и ответственные копирайтеры. Оплата 40 р 1000 символов на Вебмани. Пишите мне в скайп присылайте примеры работ. Возможно ...
Рерайт статей(Египет)
Здравствуйте,регулярно необходим рерайт статей На тему Египет(Хургада),описание баров,ресторанов,отелей,клубов,достопримечательностей итд .Оплачиваем 1$ за 1000 символов.Работы много.Жду ваших предложений.
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