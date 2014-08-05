Нужен Рерайт описаний к фильму

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Завершен42 заявки331 просмотр

Фильмов очень много, кол-во работы много, поэтому ищем ответственных работников!

Описания от 500 до 1500 символов.

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Работа на постоянку!

Цена:1$/1000

11 лет назад
3D
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mickeyinfire
28 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mickeyinfire
28 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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