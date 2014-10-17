Нужны статьи и новости на тему сертификации. Знание темы - обязательно! Возможно сотрудничество на постоянной основе. За 1000 знаков - 50 рублей.
Копирайтер на постоянку
Даю четкое тз и информацию от клиента. Нужны грамотные и ответственные копирайтеры.
Оплата 40 р 1000 символов на Вебмани.
Пишите мне в скайп присылайте примеры работ. Возможно долгосрочное сотрудничество.Обеспечиваю объемы. 10-15 тысяч в день.
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