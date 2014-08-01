Требуются начинающие копирайтеры/рерайтеры

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт54 заявки501 просмотр

Я ищу адекватного человека, начинающего работать на ниве копирайтинга и заинтересованного в своем профессиональном росте.

Что я могу предложить такому копирайтеру?

— Интересные заказы на разнообразные темы;

— 50% предоплату;

— Расценки: рерайтинг 30р – 1 тыс, копирайтинг 60р – 1тыс (отвечайте на вакансию, только если вы СОГЛАСНЫ с данными начальными расценками);

— Обучение и перспективу роста (вакансия как раз открыта, потому что прежние сотрудники перешли в более высокую лигу).

Что я требую от соискателя?

— Грамотность и умение ясно излагать свои мысли;

— Хороший слог;

— Наличие хотя бы нескольких работ в портфолио (без этого не рассматриваю кандидатуры);

— Умение самостоятельно искать и анализировать информацию (если вы чего-то не знаете, то должны уметь находить в Гугле правильные ответы на любой вопрос);

— Пунктуальность и ответственность;

— Наличие «Скайпа».

Оставляйте заявки, с заинтересовавшими меня кандидатами я свяжусь САМОСТОЯТЕЛЬНО.

11 лет назад
weleyar
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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