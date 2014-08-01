SEO статьи для сайта

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Закрыт37 заявок286 просмотров

Требуется человек, который готов продолжительное время писать статьи для сайта. Периодически буду скидывать ключевые слова и говорить какую статью писать. От исполнителя требуется постоянная связь, а так же опыт написания подобных статей.

Тематика будет - профессиональная косметика для волос.

В данный момент нужная первая статья на главную сайта. Объем большой.

Написание статей
11 лет назад
VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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