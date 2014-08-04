Мне необходим хороший, качественный рерайт несложных текстов на постоянной основе. Тексты преимущественно развлекательного характера, женской тематики, история, звезды и проч. Оплата по факту в веб-мани за 25 руб./1000 знаков
Рерайт статей о театрах, спектаклях, концертах...
Здравствуйте!
Требуется до вечера воскресенья сделать рерайт 20 000 знаков. Уникальность - от 90 процентов по text.ru. Исходники предоставлю. Оплата - 25 руб/килознак на рублевый кошелек Вебмани.
При успешном выполнении - постоянное сотрудничество, по 4 килознака в день, 5 дней в неделю, с получением оплаты 2 раза в месяц. Статьи о театрах Москвы, спектаклях, концертах и прочем богемном.
Жду ваших откликов
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