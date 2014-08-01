Мне необходим хороший, качественный рерайт несложных текстов на постоянной основе. Тексты преимущественно развлекательного характера, женской тематики, история, звезды и проч. Оплата по факту в веб-мани за 25 руб./1000 знаков
Копирайтер про ремонт квартир
Нужен копирайтер для длительного взаимодействия — написания текстов про ремонт квартир.
Работы будет на несколько месяцев.
Критерии работы:
- Грамотный русский язык.
В тексте не должно быть, орфографических или пунктуационных ошибок.
Проверяй в ворде или сторонними сервисами.
!!! Если будут пропущены пробелы (между словами или словом и знаком препинания), то задание буду отправлять, а переделку.
- Тексты должны быть уникальными!
Каждый текст проверять на уникальность в text.ru. После проверки добавить в начало текста ссылку на публичную ссылку — результат проверки.
При открытии ссылки я должен видеть, результат проверки с проверяемым текстом. Сервис бесплатный, нужно авторизоваться и поставить галочку напротив опции — результат проверки публичная ссылка.
Допустимый уровень не уникальности 93%. Всё что имеет уникальность ниже — на переделку.
- Работа в срок из расчёта по 9–13 К збп в сутки.
- Все ключевые слова из ТЗ должны быть выделены жирным.
- Тексты должны быть читабельными
Тексты ориентированы на клиентов, физических лиц, у которых сломалась техника и они выбирают, где починить. Никакой воды! Каждое предложение законченная мысль.
- Текст должен стимулировать читателя заказать услугу. Писать только по делу. Так что не нужно лить воду и делать исторические экскурсы.
- Структурированный текст. Текст должен быть разбит на логические блоки — абзацы. В больших текстах использовать подзаголовки или списки (упорядоченные или не упорядоченные).
Заголовки размечать в ворде (заголовок = заголовок 1, а подзаголовки = заголовок 2)
Для упорядоченных списков не ставить 1, 2, 3 руками, а использовать значёк «нумерация».
Для не упорядоченных списков не ставить — , или другие разделительные знаки используй «маркеры».
Для наглядности см. иллюстрацию — https://yadi.sk/i/srfx9erauohwq
- Перед каждым текстом должны быть:
а) Ссылка на результат проверки
б) Ссылка название страницы для которой предназначается текст (даже если эта ссылка в данный момент не работает)
в) Через запятую перечислить все ключевые фразы, которые использованы в тексте.
г) Если текст больше чем 900 знаков, то должен быть анонс. Анонс коротко в 1 или 2 предложение описывает про что текст. Анонс — текст на 150–200 символов, но не больше.
д) заголовок текста (Заголовки у текстов должны содержать одну из ключевых фраз. заголовки не должны повторяться.
е) После заголовка идёт текст.
Примечание:
1 задание = 1 вордовский файл. Каждый новый текст с новой страницы (Ctrl+enter).
Слова в ключевых фразах можно склонять и спрягать. Если фраза есть и в множественном и в единственном числе, то нужно и так и так употребить фразы в тексте.
Если напротив ключевой фразы не стоит повторов, то по умолчанию каждый ключ нужно использовать 1 раз.
Если в ключе встречается знак (+) плюс. То это значит, чот слова из фразы не обязательно должны идти друг за другом подряд. Достаточно если слова будут использованы внутри одного предложения.
// например, ключ — приобрести унитаз + цена, то можно написать «У нас вы можете приобрести унитаз по самым разумным ценам.»
Частые ошибки, которые не нужно повторять:
1. заголовки и подзаголовки в тексте должны быть отмечены в ворде как заголовок первого и второго уровня соответственно.
2. В конце заголовков и подзаголовков не нужно ставить точек.
3. Не нужно ставить лишние пробелы (двойные), всё равно работа оценивается по кол-ву знаков без пробелов.
Вот пример правильно выполненного задания — https://yadi.sk/i/5mgxj3puuz8fh
Оплата:
30 р за 1000 збл.
Оплата через Яндекс.Деньги или Вебмани после выполнения работы (в среднем задание даётся на неделю).
Тех у кого цена выше, просьба не беспокоить и не предлагать свои услуги.
Соискателю обязательно в комменте указать почту.
Еженедельный объём работы — 60К Х 30р. = 1800 р.
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