Есть штук 50 различных товаров, есть вот такие "типо блоги": http://bloujournal.com/zsnosmoke/ http://bloujournal.com/ogirl/ http://bloujournal.com/lpxenia/ Тут человек от своего имени пишет какой клёвый товар, как он ему помог и ...
Ищу копирайтеров и рерайтеров
Всем доброго времени суток. Ищу ответственных исполнителей, для которых написание статей - основная работа. На текущий момент нужно 2 девушки(копирайтеры) и парень(рерайтер на большие объемы). Стоимость копирайта - 40 р, рерайта 30. Все предложения в лс. Не отвечайте на проект, пожалуйста, если вы не серьезный человек.
Заявки фрилансеров
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