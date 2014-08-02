Ищу копирайтеров и рерайтеров

Всем доброго времени суток. Ищу ответственных исполнителей, для которых написание статей - основная работа. На текущий момент нужно 2 девушки(копирайтеры) и парень(рерайтер на большие объемы). Стоимость копирайта - 40 р, рерайта 30. Все предложения в лс. Не отвечайте на проект, пожалуйста, если вы не серьезный человек.