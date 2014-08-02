Необходимо написать описание к сайту для главной странице примерно 1000-2000 зн. и для категорий в пределах 1000 зн. и использованием ключевых слов и уникальный текст.
Статья про кожаные изделия и ее виды (кожи)
Добрый день!
Требуется написать достаточно большую статью ( ок 2 стр А4 с картинками) про сумки из натуральной кожи. В статье должны быть описаны преимущества кожаных сумок, а так же очень подробно раскрыта тема - как отличить кожаную сумку от PU. Для статьи так же будут предоставлены фото и видео "расчленения" двух одинаковых моделей (разрезание, пожжигание, растягивание и т.д.), но выполненных одна из кожи, вторая из PU.
Рассматриваются заявки только исполнителей, знающих очень хорошо данную тему! (Такие нюансы, например, что некоторые образцы натуральной кожи могут немного гореть, так как имеют специальную обработку! и т.д.) Все эти нюансы должны быть изложены в статье.
Пожалуйста, оставляйте заявку, только если вы отлично разбираетесь в данном вопросе. Статья пишется именно для людей, не для поисковиков и т.д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо заполнить на сайт (интернет магазин) 75 товаров. Оплата 1000 рублей. ТОвары в основном копипаст с официального сайта, есть некоторые товары которые необходимо дополнять информацей с интернета. Обязательно знание html ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно много сео-статей для интернет магазина. Каждый текст 2000 - 2500 сбп. Ежедневно нужно сдавать по 5 текстов. Оплата: 12 грн - 1000 сбп. К работе желательно приступить сегодня. ...Завершен11 лет назад
- $500
Всем доброго времени суток. Ищу ответственных исполнителей, для которых написание статей - основная работа. На текущий момент нужно 2 девушки(копирайтеры) и парень(рерайтер на большие объемы). Стоимость копирайта - 40 р, рерайта 30. Все предложения в ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть штук 50 различных товаров, есть вот такие "типо блоги": http://bloujournal.com/zsnosmoke/ http://bloujournal.com/ogirl/ http://bloujournal.com/lpxenia/ Тут человек от своего имени пишет какой клёвый товар, как он ему помог и ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нам нужен грамотный СЕО специалист для выполнения большого объема работы. Всего работы примерно на 500К знаков без пробелов, если сработаемся, то будет гораздо больше. Что вы должны уметь: 1) ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте,регулярно необходим рерайт статей На тему Египет(Хургада),описание баров,ресторанов,отелей,клубов,достопримечательностей итд .Оплачиваем 1$ за 1000 символов.Работы много.Жду ваших предложений.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт11 лет назад
Фильмов очень много, кол-во работы много, поэтому ищем ответственных работников! Описания от 500 до 1500 символов. Наши условия: Ежедневная оплата Все требования и шаблоны от нас ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо составить коммерческое предложение(КП) и оформить соответсвующе, продающее КП другими словами! Адрес http://eurohotel.pro/, более подробно в ЛС... Если есть примеры ваших работ по составлению КП.... Будет лучше))Завершен11 лет назад