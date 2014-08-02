Статья про кожаные изделия и ее виды (кожи)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок312 просмотров

Добрый день!

Требуется написать достаточно большую статью ( ок 2 стр А4 с картинками) про сумки из натуральной кожи. В статье должны быть описаны преимущества кожаных сумок, а так же очень подробно раскрыта тема - как отличить кожаную сумку от PU. Для статьи так же будут предоставлены фото и видео "расчленения" двух одинаковых моделей (разрезание, пожжигание, растягивание и т.д.), но выполненных одна из кожи, вторая из PU.

Рассматриваются заявки только исполнителей, знающих очень хорошо данную тему! (Такие нюансы, например, что некоторые образцы натуральной кожи могут немного гореть, так как имеют специальную обработку! и т.д.) Все эти нюансы должны быть изложены в статье.

Пожалуйста, оставляйте заявку, только если вы отлично разбираетесь в данном вопросе. Статья пишется именно для людей, не для поисковиков и т.д.

11 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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