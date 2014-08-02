Наполнение сайта

Необходимо заполнить на сайт (интернет магазин) 75 товаров. Оплата 1000 рублей.

ТОвары в основном копипаст с официального сайта, есть некоторые товары которые необходимо дополнять информацей с интернета.

Обязательно знание html и фотошопа.

Панель управления webasyst

Правила заполнение в приложении необходимо ознакомится перед оставлением заявки.

В будущем будет больше товаров, сейчас эти основные.

Срок наполнения 1 неделя, можно быстрее, время сами выбираете