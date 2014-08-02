Доверительное управление коммерческой недвижимость

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок135 просмотров

Написать текст на тему доверительное управление коммерческой недвижимостью для продажи соответствующей услуги.

стиль текста деловой, строгий - больше фактов, проблем клиентов и как полезна была бы услуга. без водных пустых слов, все по делу. глубоко продуманный по логике и содержанию.

если статья понравится готовы увеличить бюджет за статью и отдаем заказ на 15 статей по данной теме.

по сути все услуги по недвижимости для юр.лиц

если есть в каких то опыт - пишите:

Услуги для спортивных организаций

Расселение сотрудников +

Аренда коммерческой недвижимости

Продажа коммерческой недвижимости

Доверительное управление для юр лиц

Оценка коммерческой недвижимости

Срочный выкуп коммерческой недвижимости

Консультации по коммерческой недвижимости

готовы платить согласно компетенции и опыта.

11 лет назад
rabotadatel-m
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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