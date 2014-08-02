К вечеру нужно 9 статей для людей по ключевым фразам из wordstat, но БЕЗ КЛЮЧЕЙ (то есть обычный рерайтинг, главное уникальность не ниже 90% по адвего с глубокой проверкой). Более подробно в ...
Доверительное управление коммерческой недвижимость
Написать текст на тему доверительное управление коммерческой недвижимостью для продажи соответствующей услуги.
стиль текста деловой, строгий - больше фактов, проблем клиентов и как полезна была бы услуга. без водных пустых слов, все по делу. глубоко продуманный по логике и содержанию.
если статья понравится готовы увеличить бюджет за статью и отдаем заказ на 15 статей по данной теме.
по сути все услуги по недвижимости для юр.лиц
если есть в каких то опыт - пишите:
Услуги для спортивных организаций
Расселение сотрудников +
Аренда коммерческой недвижимости
Продажа коммерческой недвижимости
Доверительное управление для юр лиц
Оценка коммерческой недвижимости
Срочный выкуп коммерческой недвижимости
Консультации по коммерческой недвижимости
готовы платить согласно компетенции и опыта.
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