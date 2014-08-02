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Срочная работа по рерайту текстов, оплата высокая!
Нужен человек, имеющий возможность написать рерайт на описания к хентайным видео - одному из видов японской анимации. Из-за срочности, оплата будет высокой и основываться только на качестве ваших работ.
Заявки фрилансеров
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