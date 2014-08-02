Срочная работа по рерайту текстов, оплата высокая!

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Закрыт12 заявок293 просмотра

Нужен человек, имеющий возможность написать рерайт на описания к хентайным видео - одному из видов японской анимации. Из-за срочности, оплата будет высокой и основываться только на качестве ваших работ.

11 лет назад
dfuploader
Виталий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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