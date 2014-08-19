Общение на женском форуме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок415 просмотров

Задача:

Общение на разнотематичных разделах женского сайта.

Требования:

1. Грамотность.

2. Умение вызвать у собеседника желание продолжать беседу

3. Создавать провокационные темы, писать сообщения и задавать вопросы, которые вызовут бурную волну обсуждений.

4. Не нужно создавать несколько аккаунтов или выдумывать какие-либо небылицы про себя. Нужно делиться личным опытом и принимать участие в жизни форума от себя.

Требуется пол женский, если есть ребенок — дополнительный плюс.

Стоимость 100 символов поста — 10 центов. Размер поста от 100 символов. Постинг — около 5 сообщений в день.

11 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

imperceptible
Анастасия 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
5 дней
Сотрудничеством с Анастасией остался доволен - грамотный, и ответственный работник.
Очень понравилось работать с Евгением. Оплатил быстро и в полном объеме. Задачу поставил четко. Рекомендую
Lula30
Юлия 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Юлия проявила себя, как ответственный и исполнительный работник. Сотрудничеством остался доволен, всем рекомендую.
Евгений - отличный заказчик! Чёткий инструктаж по ТЗ, своевременная достойная оплата, корректность в общении - главные достоинства Евгения!

Заявки фрилансеров

imperceptible
Анастасия 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
Lula30
Юлия 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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