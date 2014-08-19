Добрый день, всем! Нужен СЕО рерайтинг на сайт женской тематики (здоровье, красота, отношения и пр.) Объем 100 статей (есть в наличии, ничего искать не надо) - переписать с учетом СЕО и сократить (редко ...
Общение на женском форуме
Задача:
Общение на разнотематичных разделах женского сайта.
Требования:
1. Грамотность.
2. Умение вызвать у собеседника желание продолжать беседу
3. Создавать провокационные темы, писать сообщения и задавать вопросы, которые вызовут бурную волну обсуждений.
4. Не нужно создавать несколько аккаунтов или выдумывать какие-либо небылицы про себя. Нужно делиться личным опытом и принимать участие в жизни форума от себя.
Требуется пол женский, если есть ребенок — дополнительный плюс.
Стоимость 100 символов поста — 10 центов. Размер поста от 100 символов. Постинг — около 5 сообщений в день.
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