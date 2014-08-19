Общение на женском форуме

Задача:

Общение на разнотематичных разделах женского сайта.

Требования:

1. Грамотность.

2. Умение вызвать у собеседника желание продолжать беседу

3. Создавать провокационные темы, писать сообщения и задавать вопросы, которые вызовут бурную волну обсуждений.

4. Не нужно создавать несколько аккаунтов или выдумывать какие-либо небылицы про себя. Нужно делиться личным опытом и принимать участие в жизни форума от себя.

Требуется пол женский, если есть ребенок — дополнительный плюс.

Стоимость 100 символов поста — 10 центов. Размер поста от 100 символов. Постинг — около 5 сообщений в день.