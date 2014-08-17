Редактор для перевода новостей с английского языка

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Завершен47 заявок563 просмотра

Нужен редактор для перевода новостей с английского языка по тематикам игр и hi-tech технологий.

Количество символов от 500 до 1000.

11 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Be_Patient
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
30 дней
Очень понравилось работать с Романом. Всегда на связи. Все качественно, уникально, быстро и по хорошей цене. Всем рекомендую!
Эльдар очень обязательный заказчик, оплата поступает четко в оговоренные сроки. К тому же, всегда на связи, поэтому никакого непонимания не возникает. ТЗ предельно четкое и ясное.

Заявки фрилансеров

Be_Patient
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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