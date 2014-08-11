Нужен редактор для перевода новостей с английского языка по тематикам игр и hi-tech технологий. Количество символов от 500 до 1000.
Несколько статей о фильме
Добрый день, господа копирайтеры!
Нужно несколько статей длиной 1500-2500 символов, тематика - фильм, снятый по нашумевшей книге. Выбранному исполнителю будет предоставлено детальное ТЗ. От вас - стоимость за тысячу символов и сроки.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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