Форумы – нужно размещать информацию.

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Нужно размещать на форумах ссылки и не большой текст на сайт компании.

Форумы должны быть ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ!

Компания не предоставляет ни форумы, ни аккаунты они должны быть у Вас свои.

Оплата производиться только в том случае если Вашу ссылку не снесли модераторы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.                 

11 лет назад
de4r5
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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