Короткие описание к хендмейд товарам

В разработке сайт по декупажу, хендмейду и т.п. штуовинам.

Есть разные категории, внутри которых почти все товары очень похожи между собой.

Для каждого из них нужно написать 2-3 предложения описания (в среднем ок. 110 сиволов).

Товаров больше 1 тысячи. Ко всем есть фото.

Предлагайте свою цену.