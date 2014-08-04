Написание текстов для крупного американского сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок312 просмотров

Требуются писатели с хорошим знанием английского языка для написания текстов Автомобильной тематики.

Работы очень много, текстов нужно тысячи, но качество текстов и уникальность должны быть на высоком уровне. Сможете писать и зарабатывать - сколько будете успевать. Есть небольшое тестовое задание.

Платим - 2 цента за слово (4$ за 200 слов).

Ждем откликов.

11 лет назад
hrmkua
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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