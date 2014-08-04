Рерайт текстов строительная тематика

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Закрыт6 заявок212 просмотров

Нужно 5 - 10 текстов по строительной тематике.

Ключи и темы дам. Объемы 3 - 4 тыс. на статью.

Цена вопроса 30р - 1000 збп.

Дедлайн - до завтра.

Если с кем то сработаемся - будут еще.

Оплата Webmoney

11 лет назад
Natalikrasnopjor
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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