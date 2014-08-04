Название: Лицензия на металлолом в Иванове Формат: предложение услуг - помощь в оформлении лицензии Официальное название: Лицензирование деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов ...
Рерайт текстов строительная тематика
Нужно 5 - 10 текстов по строительной тематике.
Ключи и темы дам. Объемы 3 - 4 тыс. на статью.
Цена вопроса 30р - 1000 збп.
Дедлайн - до завтра.
Если с кем то сработаемся - будут еще.
Оплата Webmoney
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Оклад 7000 рублей в месяц. Новости электроэнергетики 3 новости каждый день по 2000 знаков с заливкой на сайт, джумла. так же возможна подработка: посты в соцсети. Ждем ответственных исполнителей ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
В компанию,которая занимается электричеством срочно требуется журналист, для написания новостей электроснабжения на сайт. Оплата сдельная 40 руб. 1000 знаков.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать статьи для сайта салона красоты в Мытищах. Примерно 17500. Задание с подробным ТЗ во вложении. Можно рерайт, но 100% уникальности. Желательно, чтобы делал один человек, предпочтительно девушка ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется сотрудник на удаленке для того чтобы готовить анкеты в ФМС. Готовы скинуть сканы и образец, нужно делать анкету. Кидайте электронку, буду кидать образцы. Спасибо.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны хорошие сео-тексты для сайта консалтинговой компании. Тематика, бухгалтерская, юридическая, строительная и все смежные темы. Подробнее в личной переписке. Тем, кто хочет стать исполнителем, просьба указывать стоимость копирайтинга/рерайтинга за 1000 збп и возможные скидки, а ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! На проектик по написанию контента нужен ответственный рерайтер! Уникальность текстов не ниже 90% За 1 тыс симв ? руб. по договорённости, всё зависит от качества текста. Обязательное выполнение тестового задания, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо 3 специалиста для написание/создания постов по четкому тз для группы в ВК. От вас портфолио и цена.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Интересует описание детской зимней одежды. Описание на 500 символов, с учетом ключевых слов (SEO — ВЧ запросы) Сколько будет стоить одно описание, для одного артикула? (расцветку не ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Много текстов для Миралинкса. 3000 каждый. 35/1000.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен11 лет назад