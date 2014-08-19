ask20

Анна ask20

 
33 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайтинг/Рерайтинг

Ищу работу в свободное время.

Отзывы заказчиков
naskay
Ольга 
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Нужен толковый ньюсмейкер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга