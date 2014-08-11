Правки по Joоmla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка182 просмотра

Сайт http://remont-holodilnikov.odessa(точка)ua

Требуются незначительные правки программисту с дизайнером.

После выполнения части по дизайну, программист дорабатывает в программном виде пункты дизайнера.

В скрепке в документе вначале ТЗ программисту, в конце 2 пункта дизайнеру.

Требование:

- хорошее знание Joomla / HTML/PHP / CSS + Java.

Доп. рекомендации будем рады выслушать!

ШАБЛОНАМИ НЕ ОТВЕЧАТЬ - времени нет сюсюкаться с вами! В скайп не добавляться!

После успешного выполнения будет еще ряд сайтов подобных.

CSSHTMLJavaJoomlaPHP
11 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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