Правки по Joоmla

Сайт http://remont-holodilnikov.odessa(точка)ua

Требуются незначительные правки программисту с дизайнером.

После выполнения части по дизайну, программист дорабатывает в программном виде пункты дизайнера.

В скрепке в документе вначале ТЗ программисту, в конце 2 пункта дизайнеру.

Требование:

- хорошее знание Joomla / HTML/PHP / CSS + Java.

Доп. рекомендации будем рады выслушать!

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После успешного выполнения будет еще ряд сайтов подобных.