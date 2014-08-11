Программист

Требуются программисты на постоянную сдельную работу

Написание и доработка скриптов. Оплата сдельная только через webmoney без предоплаты. Если объем большой, разделяем на этапы.

Приветствуется работа через fairplay

Мы очень серьезно относимся к работе и всегда выполняем взятые на себя обязательства.

Наш BL можно посмотреть здесь: https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=090073767259

Прочитайте задание http://goo.gl/HvkPKc (праздники и подарки) и постарайтесь его понять, прежде чем будете задавать вопросы ))

2. Пишите цену и сроки, необходимые Вам для реализации этого задания.

3. Приветствуется прохождение предварительного теста http://bit.ly/VqQ7xF

Это тест на понимание предмета (знание PHP, понимание логики движка сайта).

Выполнение тест у грамотного программиста занимает 20 минут, включая поиск по справочнику http://bit.ly/TmfyhQ ) Зато у нас и у вас будет понимание чем предстоит заниматься.