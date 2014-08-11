Доступ только через регистрацию (prestashop 1.5)

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Доброго дня.

Нужно сделать в prestashop 1.5 ограничение на просмотр сайта.

Т.е. клиент может видеть только главную страницу, а остальные только после регистрации.

Как пример сайт http://mamam.ua

Сможете такое реализовать и сколько это будет стоить?

PrestaShop
11 лет назад
R0man_ua
Роман 
43 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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