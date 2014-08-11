Доступ только через регистрацию (prestashop 1.5)

Доброго дня.

Нужно сделать в prestashop 1.5 ограничение на просмотр сайта.

Т.е. клиент может видеть только главную страницу, а остальные только после регистрации.

Как пример сайт http://mamam.ua

Сможете такое реализовать и сколько это будет стоить?