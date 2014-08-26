Сайт на половину готов, его резервная копия имеется. Для развертывания нужен скрипт restore.php (есть). Необходимо привести его в соответствие с тех заданием. Цену прошу указывать. Сроки поджимают. Пишите пожалуйста сообщения. Недостающие дополнительные файлы ...
Парсинг паблика vk
требуется скрипт парсинга паблика вконтакте: текст, фото.
срабатывает по крону, ищет записи по определенным настроенным тегам,
текст сохраняется в таблицы MySQL, фото сохраняются в папку (thumbnails, large), далее в тексте отображаются в блоке ниже под текстом.
Выбранный исполнитель
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