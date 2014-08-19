endo_khm

Денис endo_khm

 
28 летУкраина/Хмельницкий
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сайт под ключ (OpenCart, Wordpress, modx)

E-mail: [email protected]

Skype: guard95

WordPressOpenCartMODX
Отзывы заказчиков
xCodeMan
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
9 баллов
9 лет назад
Перенести сайт с самописи на MODx REVO
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $80
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $130
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $120
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга