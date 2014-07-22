Есть дизайн одностраничника. Нужно сверстать его на Joomla 3 с применением Bootstrap. В форме заявки нужен реферальный хвост для опознавания откуда пришла заявка с какого ресурса и по какому поисковому запросу при поиске или перехода с ...
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Я Риэлтор. У меня есть квартира на продажу в элитным доме. Для эффективной рекламе в яндекс директ мне нужно сделать несколько страничек для рекламы, чтобы опытным путем выяснить, что лучше работает и какой формат ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
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Есть статья в блоге. http://kudavlozhit.ru/news/bol_grabli_i_shest_prosr_nykh_mln_ili_istorija_o_tom_kak_ja_perevodil_kvartiru_v_nezhiloj_fond/2014-07-22-11 Уже почти LandingPage. Нужен грамотный отдельний LandingPage с bootstrapСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
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landing page должен быть без полей на весь экран. В сдержанном стиле как подобает элитной недвижимости. Содержание: Шапка с формой захвата, Описание преимуществ этого комплекса, фото дома, фото менеджеров на объекте нижняя форма захвата ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Ленд будет довольно короткий. Убойное предложение, форма заяки на просмотр и немного описания и фото. Кейсы, отзывы и прочего не будет. Как я вижу этот ленд: Это должен быть широкий шаблон с шапкой с изображением дома во всю ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад