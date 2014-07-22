AuthorGP

Геннадий AuthorGP

 
42 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка одностраничника на Joomla 3

    $100

    Есть дизайн одностраничника. Нужно сверстать его на Joomla 3 с применением Bootstrap. В форме заявки нужен реферальный хвост для опознавания откуда пришла заявка с какого ресурса и по какому поисковому запросу при поиске или перехода с ...

    JoomlaBootstrap
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Landing page по квартире

    $250

    Я Риэлтор. У меня есть квартира на продажу в элитным доме. Для эффективной рекламе в яндекс директ мне нужно сделать несколько страничек для рекламы, чтобы опытным путем выяснить, что лучше работает и какой формат ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна посадочная страница по продаже квартир

    $100

    landing page должен быть без полей на весь экран. В сдержанном стиле как подобает элитной недвижимости. Содержание: Шапка с формой захвата, Описание преимуществ этого комплекса, фото дома, фото менеджеров на объекте нижняя форма захвата ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ленд по недвижимости

    $100

    Ленд будет довольно короткий. Убойное предложение, форма заяки на просмотр и немного описания и фото. Кейсы, отзывы и прочего не будет. Как я вижу этот ленд: Это должен быть широкий шаблон с шапкой с изображением дома во всю ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
JuliyaM
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужна посадочная страница по продаже квартир
Геннадий - отличный заказчик. Четко поставленное задание, приятное общение, своевременная оплата. Спасибо за отличный конкурс. Рекомендую к сотрудничеству!
Я получил именно то, что ожидал. Дизайн лендинга Юлия выполнила быстро, LP получился со вкусом. Юлия учитывала все дополнительные пожелания и быстро предоставила новые варианты дизайна. Приятно, что оперативно выходила на связь. Буду продолжать сотрудничать по другим проектам.
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