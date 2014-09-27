AKlykov

Александр AKlykov

 
33 годаРоссия/Красноярск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
WEB-Программист. Битрикс. Верстка. Скрипты-импорта, экспорта

Программирование скриптов PHP, JavaScript. Верстка с PSD макетов.

Работаю веб-программистом в течении 2 лет. Создал несколько сайтов на базе Битрикс.

Могу сделать доработки на сайте или написать скрипты импорта-экспорта для сайтов. Приоритет сайтам на движке Битрикс.

Работаю в ВЕБ студии "Продающие решения", Золотой партнер 1С-Битрикс. Есть сертификаты курсов программиста Битрикс.

PHPJavascriptБитриксВерстка из PSD1С-Битрикс
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Отзывы заказчиков
soddis
Денис 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
9 баллов
9 лет назад
Убрать ошибки на сайте (Битрикс)
Александр ответственный и исполнительный работник. О чем договаривались все сделано в срок. А если обнаруживаются какие-то проблемы, переделает без вопросов.
Рекомендую к работе. Понятные требования. Легко в общении.
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