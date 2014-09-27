WEB-Программист. Битрикс. Верстка. Скрипты-импорта, экспорта
Программирование скриптов PHP, JavaScript. Верстка с PSD макетов.
Работаю веб-программистом в течении 2 лет. Создал несколько сайтов на базе Битрикс.
Могу сделать доработки на сайте или написать скрипты импорта-экспорта для сайтов. Приоритет сайтам на движке Битрикс.
Работаю в ВЕБ студии "Продающие решения", Золотой партнер 1С-Битрикс. Есть сертификаты курсов программиста Битрикс.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт кинотеатра "Квадрофильм" http://www.kvadrofil162 просмотра
- Intel-s.ru151 просмотр
- Союз товаропроизводителей Красноярского Края113 просмотров
- Primegrill.ru136 просмотров
- Www.kariguz.ru196 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
9 баллов
9 лет назад
Александр ответственный и исполнительный работник. О чем договаривались все сделано в срок. А если обнаруживаются какие-то проблемы, переделает без вопросов.
Ответный отзыв
Рекомендую к работе. Понятные требования. Легко в общении.