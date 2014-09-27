WEB-Программист. Битрикс. Верстка. Скрипты-импорта, экспорта

Программирование скриптов PHP, JavaScript. Верстка с PSD макетов.

Работаю веб-программистом в течении 2 лет. Создал несколько сайтов на базе Битрикс.

Могу сделать доработки на сайте или написать скрипты импорта-экспорта для сайтов. Приоритет сайтам на движке Битрикс.

Работаю в ВЕБ студии "Продающие решения", Золотой партнер 1С-Битрикс. Есть сертификаты курсов программиста Битрикс.