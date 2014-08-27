Сделать нормальный VPS на основе CentOs 6.5 + ISP manager (то что дают на хостинге) под Битрикс 1) Поставить новую нативную версию PHP 5.5.30 с ускорителем Opcache и Zend, настроить параметры и расширения (чтобы не ...
- Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать окно в центре сайта, что бы всплывало только 1 раз для конкретного покупателя в течении одного визита на сайт (пока он окончательно не ушел с сайта). Показываться окно должно примерно через 60 ...Завершен9 лет назад
1) Если на сайт вошли 2 и более покупателей в одинаковых браузерах и положили товар в корзину, то в корзине окажутся все товары от всех покупателей одновременно. 2) Переделать Письмо покупателю и администратору, чтобы оно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $11
1) Уменьшить окошко уведомления о покупке в корзине по размерам текста с небольшими полями ~40-50px. 2) Нужно окно в центре сайта, что бы всплывало только 1 раз для конкретного покупателя (можно по IP) в течении одного ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $11
Сделать корректное отображение подраздела группы товаров на сайте soddis.ru при переключении внешнего вида (Развернутый и Компактный) и сортировки (Популярность Название Цена Наличие ). В рабочую базу перенесу сам (объяснить, что ...Завершен9 лет назад
При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки: 1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу). Например со страницы: »: http://soddis.ru/catalog/radiatori/radiatori-bimetallicheskie/bimetallicheskiy_radiator_sira_rs_twin_500_s_dvoynoy_sistemoy_pitaniya_6_sektsiy/ Ссылка в браузере ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужно разобраться с формой «Рассчитать спецификацию» (в верху сайта) , там для загрузки файлов используется компонент main.file.input, который не корректно подключен. Нужно корректно подключить и дописать код, чтобы он записывал параметры загруженных файлов (не менее ...Завершен9 лет назад
Слетают при перемещении ползунки фильтров в каталоге. Но иногда работают нормально. В разных браузерах по разному. Эффект наблюдается как на хостинге, так и локально. Нужно помочь разобраться. Сайт на Bitrix. Доступ в админку ...Завершен9 лет назад