soddis

Денис soddis

 
35 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Магазин климатического оборудования
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
stormsher
Василий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Всплывающее окно о скидках
Всё прошло отлично! Рекомендую!
Сделано все вовремя, как договаривались. Все, согласно задания и даже больше. Рекомендую.
Ответный отзыв
AKlykov
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Убрать ошибки на сайте (Битрикс)
Рекомендую к работе. Понятные требования. Легко в общении.
Александр ответственный и исполнительный работник. О чем договаривались все сделано в срок. А если обнаруживаются какие-то проблемы, переделает без вопросов.
Ответный отзыв
Evgeniy-05
Певцов 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
$25
10 баллов
9 лет назад
Исправить форму в Битриксе
Как всегда все отлично.
Специалист грамотный, в Битрикс разбирается очень хорошо на уровне разработки сайтов.
Ответный отзыв
Evgeniy-05
Певцов 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Cлетают ползунки фильтров
Все отлично. Рекомендую.
Специалист грамотный, в Битрикс разбирается очень хорошо на уровне разработки сайтов.
Ответный отзыв