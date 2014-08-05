Нужно написать текст к товарам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок167 просмотров

Добрый день,

Нужно написать описание примерно 12 товаров по 1000-1500символов на каждый + разные статьи ,

11 лет назад
Valentin-B
Валентин 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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