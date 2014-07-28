Valentin-B

Нужен программист на доработку сайта в PrestaShop
Интернет-магазины5 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужен программист на доработку сайта в PrestaShop
Добрый день, Нужно написать описание примерно 12 товаров по 1000-1500символов на каждый + разные статьи ,
Добрый день, Шаблон работает на престашопе , установлен на хостинг и переведен на рускии язык, нужно доработать под мои ТЗ ,товаров не много - около 25 -30 товаров, внутренняя оптимизация, СЕО, Контекст, настройка метрики, ...
О нас: Товарная категория — подушки, наволочки + постельное белье Необходимо: создать сайт, либо редактировать купленный шаблон , внутренняя оптимизация, СЕО, Контекст, настройка метрики, аналитики, ремаркетинг, …