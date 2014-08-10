Необходимо ПОСТЕПЕННОЕ наполнение разделов каталога сайта товарами. Примеры: http://energorost.com/produktsiya/aksessuary/269-kabelnye-vvody-salniki-pg.html http://energorost.com/produktsiya/kronshteyny/64-kronshteyn-u-1.html http://energorost.com/produktsiya/izolyatory/60-izolyator-polimernyy-lk-70-20-i-iu.html http://energorost.com/produktsiya/zazhimy/267-zazhim-otvetvitelnyy-zoi.html Требуются хорошего качества картинки, плюс краткое описание до 1 000 символов, - если найдете в сети. По возможности информацию уникализируйте. Сроки не ограничены. Работы много. Бюджет в месяц ...