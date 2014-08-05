Необходимо ПОСТЕПЕННОЕ наполнение разделов каталога сайта товарами. Примеры: http://energorost.com/produktsiya/aksessuary/269-kabelnye-vvody-salniki-pg.html http://energorost.com/produktsiya/kronshteyny/64-kronshteyn-u-1.html http://energorost.com/produktsiya/izolyatory/60-izolyator-polimernyy-lk-70-20-i-iu.html http://energorost.com/produktsiya/zazhimy/267-zazhim-otvetvitelnyy-zoi.html Требуются хорошего качества картинки, плюс краткое описание до 1 000 символов, - если найдете ...
Постинг на доски, форумы - на постоянной основе
Требуется ежедневный постинг на доски объявлений и форумы.
Кол-во постов в день: 50шт (10 из них с фото).
Темы и тексты будут предоставлены.
Работу необходимо выполнять каждый день (20 дней в месяц).
Пишите, пожалуйста, цену за месяц работы.
Заявки фрилансеров
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