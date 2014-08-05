Поиск контактной информации на сайтах

В прикрепленном файле переходим по ссылкам и заполняем 2 последних столбца.

Link (shakes, ад1 и тд.)

Контакты (email, форма обратной связи, skype)

Внимательно посмотрите, список и описание сайтов, с которых не нужно собирать инф-ю, их просто помечаем красным.

ПС: определить на кого ссылается можно открыв сайт, http://joxi.ru/MM3gU_3JTJAbCKmlj-0 найти баннер или ссылку на «покупку» – в нашем случае это будет http://shakeson.ru/index.php?r=api/go&key=aa3f3f5ae3/ediet/lnk/

Обязательно пишите цену за одну заполненную позицию! Тк подобной работы будет очень много.