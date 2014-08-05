Наполнение сайта

Нужен человек для заполнения карточек товара.

- Сайт на платформе Битрикс;

- Порядка 12 тыс. позиций товара;

- Требования к картинкам - Товар должен быть повернут в одну сторону, разрешение картинок не меньше 400 и не больше 1000 пик. Так же наличие водяных знаков не желательно.

- В карточке товара количество свойств от 5 до 7.

- Материал предоставлю в виде ссылок на чужие каталоги.