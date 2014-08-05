Публикация материалов на сайте

Требуются услуги контент-менеджера, основная задача - размещение материалов, в нее входит:

- оформление текста (теги, заголовки и т.п.)

- поиск изображений, их обработка (изменить размер, наложить водяной знак) и размещение (теги, оформление, сопровождающие подписи)

- проставление внутренних ссылок в тексте (+ подбор нужных страниц)

- заполнение технических полей (метатеги, списки релевантных страниц и проч.)

Обязательные пожелания:

- эта деятельность является для вас одной из основных, т.е. вы любите подобную работу и регулярно ей занимаетесь. Иначе ничего не получится, только время потратим, проверено

- базовые знания хтмл, фотошопа (или аналога)

- оперативность (добавлять материалы в оговоренные сроки, обычно — сутки после получения)

- стабильность (быть на связи в скайпе (!) хотя бы несколько часов в день, не пропадать без предупреждения)

В заявке укажите пожалуйста ссылку на портфолио с аналогичными работами. Оплата «поштучная».