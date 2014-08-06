Размещение объявлений на доски в интернете

Необходимо размещать объявления на Доски в интернете.

Оплата по количеству размещенных объявлений.

Список досок (около 70 шт) и текст предоставляется. Размещать будет необходимо довольно часто, с разным текстом.

После выполнения работы Вы должны предоставить отчет в фомате excel (ссылка на доску и ссылка на размещенное объявление)

Оплата после выполнения работы.

Жду Ваших предложений.