Наполнить сайт

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Завершен12 заявок284 просмотра

CMS - битрикс

Карточка товара - 2-3 разные картинки (покажу где брать) , название по определенному правилу (меняется только название модели), описание - 1 строка, в которой меняется только название модели

Для начала ~100 штук, срок 2-3 дня

Отчёт - список ссылок на размещённые товары в формате xls

предлагайте стоимость за 1 карточку (от кандидата 3 тестовые карточки)

11 лет назад
Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена, рекомендую
Четкое задание, своевременная оплата, всем рекомендую, не пропустите)))

Заявки фрилансеров

biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад