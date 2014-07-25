Постинг на досках объявлений

Здравствуйте. Необходим постинг моего объявления на 110 досках, список которых я предоставлю.

Необходимо зарегистрироваться на каждой доске, разместить мое объявление (текст, фото и все необходимые данные для заполнения объявления я, разумеется, предоставлю), затем прислать список логинов и паролей мне для проверки.

Выслушаю Ваши предложения.